PRIMAVERA - Poker della Lazio contro il Perugia. La vetta per ora è biancoceleste

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Nuova giornata, nuova vittoria. Continua il periodo positivo della Lazio Primavera che chiude il girone d’andata con un meritatissimo 4-0 contro il Perugia. In attesa di scoprire il risultato del match di lunedì tra Ascoli e Pescara, i capitolini si prendono in esclusiva la vetta della classifica. È Napolitano a sbloccare il match al 7’ lasciato solo in area. Perfetto il taglio del laziale che porta in vantaggio la squadra di Sanderra. Venti minuti dopo un Crespi sprecone si fa parare un calcio di rigore da Ajradinoski che intercetta il tiro. Al 43’ il raddoppio è firmato Di Tommaso dopo una buona giocata di gruppo con Floriani Mussolini e Napolitano. Nella ripresa gli ospiti non riescono a rialzare la testa e subiscono il tris di Bertini al 68’. All’80’ il poker di Ruggeri di testa mette in cassaforte la vittoria. Nella prossima giornata (la prima del girone di ritorno) si giocherà ancora al Fersini per lo scontro diretto contro l’Ascoli.

Campionato Primavera2 | 15a giornata , girone B

Sabato 21 febbraio 2022, ore 14:30

Campo Mirko Fersini, Formello (RM)

LAZIO (4-3-1-2): Magro; Floriani M.(74' Cesari), Ruggeri, Dutu Petta; G. Rossi, Bertini, Di Tommaso (86' A. Rossi); Napolitano (82' Colistra); Crespi (82' Cogo), Balde (74' Bigonzoni). A disp.: Martinelli, Renzetti, Bedini, Coulibaly, Milani, Brasili. All.: Stefano Sanderra

PERUGIA (4-4-2): Ajradinoski; Dalla Valle, Cicioni, Baldi, Souare (83' Viti); Patrignani, Giunti, Corsini (84' Diallo), Onishchenko (84' Prisco); Seghetti (70' Ebnoutalib), Sulejmani (62' Ronchi). A disp.: Pietrolungo, Polizzi, Tsoy, Romagnoli. All.: Alessandro Formisano

Arbitro: Ermes Fabrizio Cavaliere (sez. Paola)

Assistenti: Antonino Junior Palla-Lorenzo Chillemi

Ammoniti: Floriani Mussolini (L); Seghetti, Baldi(P)

Espulsi: ///

90'+2 - Triplice fischio! Vince la Lazio per 4-0.

90' - 2 minuti di recupero concessi da Cavaliere.

86' - Ultimo cambio per la Lazio: Di Tommaso lascia il posto ad Andrea Rossi.

83' - Triplo cambio: fuori Souare, dentro Viti. Diallo entra al posto di Corsini e infine Onishchenko per Prisco.

82' - Fuori Crespi, dentro Cogo. Esce anche Napolitano, al suo posto Colistra.

80' - POKER LAZIOOOOOOOO! Gol di Ruggeri di testa.

76' - Crespi si mangia un gran gol! Filtrante di Bertini per il compagno, ottimo Ajradinoski a mettere in angolo.

74' - Doppio cambio per la Lazio: esordio per Cesari, esce dal campo Floriani Mussolini. Fuori anche Balde, dentro Bigonzoni.

70' - Cambia ancora il Perugia: Ebnoutalib entra al posto di Seghetti.

68' - TRISSSSS LAZIOOOOOO! Bertini torna al gol!!!! Velo di Balde, il numero 10 arriva in area a tutto gas e sfonda la porta.

62' - Primo cambio per il Perugia: esce Sulejmani, al suo posto Ronchi.

59' - Corner per i perugini: va ancora Onishchenko dalla bandierina, pallone troppo lungo che finisce in rimessa laterale.

58' - Qualche protesta della panchina laziale per un fallo di Seghetti che frana su Floriani Mussolini. L'arbitro lascia giocare.

56' - Punizione per il Perugia da posizione interessante: Onishchenko crossa centralmente, allontana la difesa laziale molto attenta.

52' - Occasione per Napolitano che non riesce a dare forza al tiro, arriva sul pallone con la punta del piede a tu per tu con Ajradinoski che fa suo il pallone.

48' - Ammonito Floriani Mussolini.

46' - Si riparte con gli stessi 11.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45'+2 - Duplice fischio. Finisce il primo tempo.

45' - 2 minuti di recupero.

43' - GOOOOOOLLLL LAZIOOOOO! Floriani Mussolini vince il duello su Souare, Napolitano mette una palla a rimorchio, per Di Tommaso è facile buttarla in porta.

41' - Angolo di nuovo per gli ospiti, comoda l'uscita di Magro.

38' - Angolo per il Perugia: va Onishchenko, pallone che sfreccia in area, non ci arriva nessun compagno.

36' - Ritmi bassi in questi minuti. Sanderra chiede maggiore attennzione sui duelli aerei.

27' - Calcio di rigore netto per la Lazio guadagnato da Balde! Dagli 11 metri va Crespi, rincorsa con frenata, il pallone è troppo lento e Ajradinoski riesce ad allontanare il pallone.

24' - Giallo per simulazione ai danni di Seghetti.

22' - Punizione da posizione interessante guadagnata da Crespi spinto da Souare: va Bertini che appoggia per lo stesso Crespi. Schema stavolta da rivedere.

19' - Balde anche lui sulla sinistra, salta un avversario, palla che sfreccia in area, smanaccia Ajradinoski e sventa il pericolo.

17' - Napolitano "si mangia" qualche avversario sulla sinistra, trova Rossi sulla trequarti che carica il tiro, impreciso, finisce sul fondo.

16' - Punizione per la Lazio, fallo di Corsini su Crespi: alla battuta va Bertini, cerca Crespi nel mucchio, la difesa perugina allontana.

11' - Nuovo corner per la squadra di Sanderra: ancora Bertini, tiro troppo basso, Corsini la mette in fallo laterale.

10' - Angolo per i biancocelesti: Bertini dalla bandierina mira Dutu di testa, palla che finisce fuori, sporcata da un avversario.

7' - GOOOOLLLLL LAZIOOOOOO! Lazio in vantaggio con Napolitano che taglia in area lasciato completamente solo. Schema riuscito e terzo gol per il laziale.

5' - Primi minuti di studio tra le due squadre. Sanderra dà le prime indicazioni a Crespi.

1' - Si parte! Batte la Lazio il calcio di inizio

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Perugia, gara valida per la 15a giornata del campionato di Primavera 2. I biancocelesti stanno vivendo un ottimo momento: hanno collezionato sei vittorie consecutive, seguite dal pareggio contro il Cosenza che ha aperto il 2023 della squadra si Sanderra. Oggi la sfida sarà contro il Perugia attualmente a 20 punti in classifica, mentre le giovani aquile si godono la vetta insieme a Pescara, Pisa e Ascoli, tutte a quota 26. Pesante l'assenza di Sana Fernandes squalificato, in attacco invece prima da titolare per il nuovo arrivato Balde.

Ecco le parole del mister Stefano Sanderra e Romano Floriani Mussolini nel pre partita a Lazio Style Channel:

SANDERRA - "In questo campionato non esistono partite facili e scontate, tutto dipende sempre dal nostro atteggiamento e dalle nostre motivazioni. Mi aspetto di vedere una squadra che mostri miglioramenti importanti anche nella fase difensiva. I gol arrivano sempre grazie al gioco di squadra. Abbiamo tanti calciatori di livello che possono segnare in qualsiasi momento, ma i gol non arrivano se non si gioca bene".

FLORIANI MUSSOLINI - "Il nostro obiettivo ora diventa consolidare il primato e staccare le dirette inseguitrici, il mister ci dice continuamente di non guardare la classifica ed è più che giusto poiché manca ancora un intero girone. Procediamo di gara in gara. Scendiamo in campo sempre con lo stesso spirito, è difficile rimanere sul pezzo per gli interi 90 minuti e oltre, al tempo stesso siamo stati bravi a ribaltare i risultati come accaduto in occasione delle ultime gare contro Spezia e Cosenza".