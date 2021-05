PRIMAVERA - Spal - Lazio, ogni sfida è una finale: l'anteprima del match

Il pari del Torino contro il Genoa ha rispedito nelle sabbie mobili la Lazio Primavera, ora in penultima posizione, seppur con una gara in meno. I biancocelesti infatti, dovranno vedersela quest'oggi contro la sorpresa Spal, settima in classifica e con ambizioni play-off. Una sfida di certo non semplice, ma i punti salvezza passeranno anche da qui. Menichini recupererà Armini dopo i due turni di squalifica. Un ritorno che consentirà a Floriani Mussolini di tornare a spingere sulla fascia destra, con Novella che si sposterà a sinistra. Per il resto confermata la formazione vista nelle ultime uscite. Moro e Castigliani guideranno l'attacco. Tutti si aspettano tanto da loro, ma in particolar modo dallo spagnolo, apparso spento e talvolta nervoso nelle ultime uscite.

25° turno del campionato Primavera 1 TIM

Spal - Lazio

Giovedì 27 maggio 2021, ore 13.00

Probabili formazioni

SPAL (4-3-3) - Galeotti; Savona, Peda, Csinger, Yabre; Tunjov, Mamas, Attys; Seck, Carrà, Cuellar. A disp.: Rigon, Wozniak, Obbekjaer, Borsoi, Alcides, Iskra, Zanchetta, Semprini, Colyn, D'Andrea, Zuberek. All.: Giuseppe Scurto.

LAZIO (3-5-2) - Furlanetto; Armini, Franco, Pica; Floriani Mussolini, Bertini, A. Marino, Czyz, Novella; Moro, Castigliani. A disp.: Peruzzi, Zappalà, T. Marino, Cerbara, Cesaroni, Shehu, Nimmermeer, Tare. All.: Menichini.

Arbitro: Ermes Fabrizio Cavaliere della sezione di Paola

Assistenti: Davide Santarossa e Marco Ceolin.