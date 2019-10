PRIMAVERA - Troppa Atalanta per la Lazio: al Fersini termina 2-0

Seconda sconfitta consecutiva per la Lazio di Menichini, stavolta contro un avversario di caratura sicuramente superiore. L'Atalanta arriva al Fersini e impone fin da subito il suo gioco con la personalità di una grande squadra. I biancocelesti tengono botta per 40 minuti, poi subiscono la rete di Colley nel finale della prima frazione. Menichini, che deve fare a meno di Cesaroni, Nimmermeer e Cerbara per infortunio, e di Raul Moro ancora in attesa del transfer, prova a cambiare come può inserendo Russo e Shehu. Gli orobici però sono ben messi in campo e rischiano pochissimo, sprecando al contrario diverse occasioni, complice anche l'ottima prestazione di Alia. Gli unici a provarci offensivamente sono Ndrecka e Falbo, che però non sono fortunati. Il meritato raddoppio arriva al 77esimo con Traorè, che spegne le speranze della Lazio di riacciuffare il pareggio. Prossimo impegno fra una settimana contro il Cagliari, una delle formazioni sorpresa di questa prima parte del campionato, sarà l'occasione per provare a voltare pagina.

Primavera 1 TIM 2019-2020, 5ª giornata

Venerdì 18 ottobre 2019, ore 16:00

Campo ‘Mirko Fersini’, Centro Sportivo di Formello

Lazio-Atalanta 0-2 (42' Colley, 77' Traorè)

LAZIO (3-5-2): Alia; Armini, Kalaj, Petricca; De Angelis (73' Kaziewicz), Bianchi (52' Shehu), Minala, Falbo, Ndrecka; Czyz (65' Shoti), Zilli (65' Russo). A disp.: Furlanetto, Peruzzi, Cipriano, Franco, Pica, Bertini, Moschini, Francucci. All.: Leonardo Menichini.

ATALANTA (4-3-3): Ndiaye; Bergonzi, Okoli, Guth, Ruggeri; Da Riva, Panada (57' Gyabuaa), Cortinovis (83' Ghislandi); Traore, Piccoli (73' Cambiaghi), Colley (83' Italeng). A disp.: Gelmi, Ghislandi, Brogni, Cittadini, Signori, Sidibe, Finardi, Ghisleni, Italeng Ngock. All.: Massimo Brambilla.

Arbitro: Michele Di Cairano (sez. di Ariano Irpino)

Assistenti: Simone Teodori e Fabio Catani.

Ammoniti: Falbo, Petricca (L), Panada (A)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

90'+4 - Triplice fischio, trionfa l'Atalanta.

90' - 4 minuti di recupero concessi dall'arbitro.

83' - Doppio cambio per l'Atalanta: dentro Italeng e Ghislandi al posto di Cortinovis e Traore.

81' - Ancora un'occasione per gli ospiti. Cortinovis in area ha tutto il tempo di girarsi e calciare. Alia si ritrova il pallone fra le mani.

77' - Raddoppia l'Atalanta: tiro cross in area che la difesa non riesce a rinviare, per Traorè è un gioco da ragazzi appoggiare in rete di potenza.

75' - Traversa dell'Atalanta! Ancora Gyabuaa con un tiro al volo che si stampa sul legno.

74' - Aliaaaa! Che intervento su Gyabuaa. Tiene in piedi la Lazio.

73' - Secondo cambio per l'Atalanta: fuori Piccoli e dentro Cambiaghi. La Lazio inserisce Kaziewicz al posto di De Angelis.

72' - Ndrecka!!! Occasionissima per la Lazio con l'ex Chievo che costringe Ndiaye a mettere in corner.

69' - Cross di Bergonzi dalla destra, interviene Colley col piattone, pallone sull'esterno della rete.

65' - Doppio cambio per Menichini: Shoti e Russo al posto di Czyz e Zilli.

58' - Subito ammonito Gyabuaa, bruttissimo fallo su Zilli.

57' - Si tutela Brambilla: fuori l'ammonito Panada e dentro Gyabuaa.

55' - Fermato in contropiede Shehu. Giallo per Panada.

54' - Prova ad alzare il baricentro la Lazio, subito pericoloso Shehu in area. Tiro murato dalla difesa bergamasca.

52' - Cambia Menichini: fuori Bianchi e dentro Shehu.

51' - Grandissima azione di Traorè che salta come birilli i difensori della Lazio poi calcia a incrociare, pallone a fil di palo.

50' - Menichini prova ad incitare i suoi, partiti male in questo secondo tempo.

48' - Atalanta subito in pressing alla ricerca del raddoppio. Alia dice di no a Colley, poi la difesa respinge la conclusione di Cortinovis

46' - Si riparte! Stavolta è l'Atalanta a battere il calcio d'inizio.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - Termina senza recupero il primo tempo.

45' - Ripartenza veloce dell'Atalanta con Cortinovis che lancia verso la porta Piccoli. Una grandissima uscita di Alia evita il raddoppio degli ospiti.

44' - Prova a reagire la Lazio con un corner di Falbo, sfiora soltanto di testa Kalaj.

42' - Gol dell'Atalanta. Grande discesa sulla sinistra di Ruggeri che mette al centro un pallone insidioso. Guth la sfiora di testa, Colley invece non manca l'appuntamento col gol e porta in vantaggio gli ospiti.

40' - Petricca ferma fallosamente la ripartenza degli orobici. Giallo per il difensore biancoceleste.

39' - Occasionissima per la Lazio che sfrutta come al solito i calci piazzati. Punizione dalla trequarti di Falbo, Minala si inserisce con i tempi giusti e colpisce indisturbato di testa. Pallone troppo centrale.

37' - Calcio d'angolo per l'Atalanta, di teta innterviene Piccoli, conclusione troppo debole per impensierire Alia.

35' - Primo giallo della sfida. Il direttore di gara ammonisce Falbo.

29' - Ancora gli orobici pericolosi. Traorè in area ha ancora una ghiotta occasione, stavolta si immola Armini per salvare il risultato.

27' - Risponde l'Atalanta con Piccoli. Gran botta dal limite dell'area, pallone che sorvola di poco la traversa.

25' - Eccola la ripartenza della Lazio! Cross di De Angelis dalla destra, Cyz in tuffo colpisce di testa ma non trova la porta.

24' - Brutto intervento di Panada su Zilli, l'arbitro lo grazia. Solo richiamo per lui.

19' - Non cambia il filone tattico della sfida. La Lazio attende l'occasione giusta per ripartire in contropiede.

12' - Vicinissimi al gol gli ospiti con Traorè che si presenta in area dopo uno scambio con Colley e poi calcia a botta sicura. Kalaj gli sporca la conclusione.

9' - Più possesso palla per l'Atalanta, la Lazio si difende bene fino a questo momento.

5' - Ci prova Falbo dalla distanza, tiro troppo debole per impensierire Ndiaye.

4' - Prima offensiva da parte dell'Atalanta, Colley calcia a lato ma l'arbitro ferma tutto per fuorigioco.

1' - Partiti! La Lazio batte il calcio d'inizio.



PRIMO TEMPO - Torna il campionato Primavera 1, stavolta la Lazio affronta al Fersini la prima della classe Atalanta, campione d'Italia in carica. Menichini deve fare a meno degli infortunati Cerbara e Nimmermeer, e propone la coppia offensiva formata da Czyz e Zilli. In difesa Cipriano riposerà per un turno, al suo posto Petricca. Amici de Lalaziosiamonoi.it, un cordiale saluto da Valerio De Benedetti e benvenuti nella diretta scritta di Lazio-Atalanta, gara valida per quinta giornata del campionato Primavera 1.

Pubblicato il 18/10 alle ore 15:45