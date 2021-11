SETTORE GIOVANILE | Allievi Nazionali, Lazio schiacciasassi: battuto il Cosenza 2-0

Vincere per prendere il comando del girone C, questo è l'obiettivo prefissato dalla Lazio in questa 8^ giornata. Al Green Club di Roma gli Allievi Nazionali di D'Urso ospitano il Cosenza. Il turno di riposo del Benevento non può essere sprecato. Il primo tempo è divertente e pieno di verve: i biancocelesti tengono il pallino del gioco, facendo girare bene il pallone sfruttando le incursioni di Cannatelli sulla destra. Gli ospiti non rimangono a guardare, Vadala e Chisari sono i più pericolosi. In più di un'occasione il 9 e il 10 sono arrivati a tu per tu con Renzetti (sfruttando anche delle incertezze difensive), ma il portiere è stato sempre reattivo a dire di no. La gara si è sbloccata nel finale: Di Biagio ha realizzato l'1-0 su assist di Cannatelli. Il primo tempo si è concluso con la Lazio in vantaggio.

SECONDO TEMPO - La ripresa ha avuto un piglio diverso: il Cosenza non è voluto passare come semplice comparsa e ha provato a riportare il risultato in equilibrio. Degna di nota l'azione di Sommario che però è stato ipnotizzato da Renzetti. Alla Lazio basta poco per riprendere in mano le redini del gioco. Delicato ha segnato la rete del 2-0 spingendo in porta il pallone dopo un tiro respinto dal portiere. E' bastato poco ai biancocelesti per controllare il risultato fino al triplice fischio del direttore di gara. Il campo casalingo si conferma un fortino inespugnabile per i laziali con la quarta vittoria tra le mura amiche. La mano di D'Urso si nota anche in fase difensiva: ennesimo cleen sheet di Renzetti. Tre punti e vetta conquistata, obiettivo raggiunto.