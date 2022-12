SETTORE GIOVANILE | I risultati del weekend: l'U17 batte il Frosinone di Ledesma, l'U18 male nel derby

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il weekend del settore giovanile della Lazio è andato complessivamente bene, anche se c'è da registrare la sconfitta nel derby. In totale ci sono state due vittorie e una sconfitta. Sono scese in campo le sezioni U18, U17 e U14: la formazione allenata da D'Urso ha perso il derby con la Roma perdendo posizioni importanti in classifica; i ragazzi di Terlizzi hanno annientato 6-1 il Frosinone del laziale Ledesma conquistando il primo posto; Colombo e i suoi sono passati sull'Accademy Ladispoli vincendo 2-1. Di seguito i risultati e i tabellini delle partite:

UNDER 18 SERIE A/B - ROMA-LAZIO 3-0

Marcatori: 24’ Misitano, 32’ Cichella, 47’ Misitano

ROMA: Razumejevs, Cavacchioli (80’ Bah), Mannini, Cichella, Plaia, D’Aprile, Costa Cesco (62’ Nardozi), De Angelis, Misitano (80’ Tarantyino), Graizani, Bolzan. A disp.: Mengucci, Boldrini, Karagiorgis, Natale, Polletta, Marazzotti. All.: Tanrivermis T.

LAZIO: Polidori, Cannatelli, Milani (60’Casonati), Nazzaro, Zazza, Petta, Di Porto (65’ Napolitano), Sardo (60’ Reddavide), Brasili (60’ Bigotti), Oliva (73’ Giubrone), Rossi (60’ Bigonzoni). A disp.: Ierardi, Petrucci, Di Venanzio All.: D'Urso

UNDER 17 SERIE A/B - LAZIO-FROSINONE 6-1

Marcatori: 9’ pt, 18’ st, 22’ st Serra (L), 25’ pt, 21’ st Gelli (L), 41’ st Centra (F)

LAZIO: Ciardi (23’ st Raffo), Barone, Ceccarelli (1’ st Cuzzarella), Silvestri, Bordoni, Ercoli (23’ Volpe), Ferrari (23’ Stano), Marinaj (1’ st Paolocci), Serra (29’ st Lekhiv), Gelli, Sessa (16’ st Gningue). A disp.: Sow, Cesari. All.: Terlizzi

FROSINONE: Grasso, Shkambaj, Bianchi, Ambrosini, Pelosi, De Rita, Schietroma, Silvestri (29’ st Cozzolino), Mezsargs (22’ st Izzo), Centra, Bauco (29’ st Orlandi). A disp.: Gabriele, Di Cristoforo, Paparelli, Rizzo, Jachini, Fiorletta. All.: Ledesma

UNDER 14 REGIONALI ÉLITE - LAZIO-SSD ACCADEMY LADISPOLI 2-1

Marcatori: 11’ st D’Agostino (L), 30’ st La Rocca (A) 32’ st Bernardini (L)

LAZIO: Quadrelli, Makinwa (17’ st Iovane), Cannatelli (1’ Ferrante), Da Parè (1’ D’Agostino), Berni Canani, Di Raimo, La Grutta (1’ st Palancica), Bernardini, Gigante (10’ st Florio), Diori, Sbrana (1’ st Materazzi) (33’ st Fusco). A disp.: Gennaccari, Borzi. All.: Colombo

SSD ACCADEMY LADISPOLI: Aleandri, Lattanzi (28’ st Paolacci), Suriano, Rossi, Esposito, Burranca, Assab (25’ st Cataldi), Ilies (35’ Cerioni), Chierchia, La Rocca (30’ st Riccioni), Chiammaruchi. A disp.: Azzena, Martirani, Tripoli. All.: Dolente