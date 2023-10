Youth League, la Primavera a Glasgow in partenza per la sfida contro il Celtic - VIDEO

In una Glasgow sotto la pioggia non c'è solo la squadra di Sarri a scaldare i motori per la sfida di stasera. La Primavera di Stefano Sanderra infatti sta salendo in questi minuti sull'autobus che dall'hotel li porterà al Lesser Hampden di Glasgow per la seconda giornata di UEFA Youth League. Appuntamento alle ore 15.00 per Celtic - Lazio. La sfida potrà essere seguita su Lazio Style Channel, Lazio Style Radio o attraverso la nostra diretta scritta Lalaziosiamonoi.it

