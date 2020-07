FORMELLO - Lazio, dubbi in difesa per Inzaghi. Caicedo out, tocca a Correa

Dopo la seduta di scarico di ieri è già tempo di rifinitura per la Lazio di Simone Inzaghi. Il tecnico biancoceleste deve scegliere l'undici anti-Brescia, sarà l'ultima sfida dei capitolini all'Olimpico. I dubbi riguardano soprattutto il reparto difensivo. Acerbi quest'oggi non si è allenato insieme ai compagni. Si porta dietro un problema al ginocchio destro rimediato col Cagliari. Anche prima della partita col Verona aveva però saltato la seduta e svolto delle cure fisioterapiche, scendendo poi in campo dal primo minuto al Bentegodi. Potrebbe succedere lo stesso in occasione della sfida di mercoledì. Acerbi si muoverebbe sul centro-sinistra, Vavro e Luiz Felipe si giocano una maglia al centro, e Patric, sicuro del posto sul centro-destra, completerebbe il terzetto. In caso di forfait dell'ex Sassuolo si scalda Bastos.



Pochi dubbi a centrocampo. Lazzari rientrerà a destra dopo la squalifica di un turno, Jony riprenderà posto a sinistra. Lo spagnolo è in vantaggio sia su Djavan Anderson che su Marusic. Il montenegrino è rientrato da pochi giorni, ha giocato titolare col Verona e potrebbe stavolta rappresentare un'arma in più dalla panchina. Al centro solito terzetto con Milinkovic, Parolo e Luis Alberto. Davanti Correa affiancherà l'uomo dei record Immobile. Caicedo infatti non si è allenato per un'infiammazione al tendine d'achille. Inzaghi lo risparmierà sperando di riuscire a convocarlo per l'ultima gara contro il Napoli al San Paolo.



Probabile formazione



LAZIO (3-5-2) - Strakosha; Patric, Vavro, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile. A disp. Proto, Guerrieri, Armini, Bastos, Luiz Felipe, Cataldi, D. Anderson, A. Anderson, Falbo, Lukaku, Adekanye, Raul Moro. All.: Inzaghi.

Pubblicato il 28 luglio alle ore 19.40