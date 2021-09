FORMELLO - Lazio, il Sergente sull'attenti: riecco l'ex Pedro, dubbio a destra

FORMELLO - Il derby in vista e i soliti ballottaggi di formazione. Dopo il turno infrasettimanale Sarri tornerà ad affidarsi a Milinkovic a centrocampo e Pedro in attacco. Il tridente davanti è scontato con l’ex Roma e Felipe Anderson ai lati di Immobile. In panchina, oltre a Muriqi, i baby Moro e Romero: Zaccagni è out, rientro probabile dopo la sosta di ottobre. Qualche dubbio in più a centrocampo dove Cataldi e Akpa Akpro hanno qualche chance nei confronti di Leiva e Luis Alberto. Alla vigilia sembrano comunque favoriti il brasiliano e il Mago, uscito all’intervallo con il Torino per la staffetta con il Sergente. Dietro coppia centrale Luiz Felipe-Acerbi, Hysaj al momento sembra inamovibile a sinistra, a destra si contendono la maglia sempre Lazzari e Marusic. Da una parte una spiccata spinta offensiva, dall’altra una maggiore solidità difensiva. È forse l’interrogativo più grande che ha accompagnato la rifinitura della sfida con la Roma.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. A disp.: Strakosha, Adamonis, Marusic, Patric, Radu, Cataldi, Akpa Akpro, Escalante, Basic, Romero, Muriqi, Moro. All.: Sarri.

Pubblicato il 25/09 alle 18.45