FORMELLO - Lazio, Immobile ok. Leiva e Cataldi, lavoro part-time

FORMELLO - Immobile c’è, si allena in gruppo dopo un solo giorno di riposo. Non si rischia nulla a Formello: ogni calciatore viene fermato al minimo fastidio, ecco perché ieri Ciro era rimasto a lavorare al chiuso. Gli allarmi non sono mai scattati. Lo staff tecnico gestisce le condizioni della rosa in vista della ripartenza del campionato e le tante partite ravvicinate. È l’esempio anche di Leiva e Cataldi, entrambi parzialmente coi compagni stamattina. Aggregati durante il riscaldamento propriocettivo, poi a parte per effettuare delle esercitazioni tecniche con il pallone. Per loro niente possesso palla, allunghi e sfida finale su cross e tiri in porta: sgambata a parte insieme a Jony e al preparatore atletico Fonte. A breve torneranno tutti a pieno regime. Recuperati già da inizio settimana invece Milinkovic (contusione al ginocchio destro) e Vavro (stiramento all’adduttore). Il serbo e lo slovacco ormai partecipano da giorni all’intera seduta senza controindicazioni. Lukaku e Lulic, tornati in Italia dall'estero, proseguono il rispettivo protocollo differenziato. Tempi di rientro incerti, soprattutto il capitano - fermo da inizio febbraio per l'infortunio alla caviglia sinistra - avrà bisogno di un mese abbondante per rimettersi in condizione.

Pubblicato l'11/06 alle 12.20