FORMELLO - Lazio, Inzaghi prova l'undici anti-Bournemouth: panchina per Milinkovic

AGGIORNAMENTO ORE 19.10 - Lavoro di forza in palestra per la difesa, lavoro atletico sul campo per attaccanti e centrocampisti. Comincia così la seduta pomeridiana di allenamento, la seconda della giornata per la Lazio. In campo si rivede Leiva che svolge il riscaldamento con i compagni, poi viene risparmiato insieme a Luiz Felipe e Berisha per la parte tattica. Inzaghi infatti, dopo una mezzora intensa, comincia fin da subito a far sul serio e dà il via alle prove tattiche anti-Bournemouth. In porta si giocano il posto Strakosha e Guerrieri, col primo al momento in vantaggio. Solito terzetto difensivo con Vavro, Acerbi e Radu, gli esterni invece saranno Lazzari a destra e Lulic a sinistra (partirà dalla panchina Jony). I cambi più importanti arriveranno a centrocampo: Parolo sostituirà Milinkovic, Badelj prenderà il posto di Leiva, Luis Alberto sarà invece l’altra mezzala. Chiuderanno l’undici iniziale Correa e Immobile. Unici assenti della seduta Marusic e Lukaku.



SEDUTA MATTUTINA



Giornata di lavoro intensa per la Lazio di Simone Inzaghi. Il programma prevede una doppia seduta: la prima va in scena alle 9.30 al campo Fersini di Formello e vede protagonisti i difensori. Divisi in due gruppi si lavora sui movimenti in fase di possesso e di non possesso. Da una parte in celeste Lazzari, Vavro, Acerbi, Radu e Lulic, in arancione invece ci sono Patric, Wallace, Luiz Felipe, Bastos e Jony. Cecchi e Rocchini a dare le direttive e a seguire passo passo il lavoro dei ragazzi, mentre i portieri, che precedentemente avevano lavorato con Grigioni e Zappalà, sono Strakosha e Guerrieri (Proto assente). Inzaghi assiste e si assicura che tutto sia curato nei minimi dettagli. Al termine della seduta richiama a sé Vavro, parla con lui qualche istante poi gli mostra quello che vuole vedere in campo dalla sua parte. L'italiano non è ancora perfetto ed è normale che qualche dettaglio possa sfuggirgli.



In un secondo momento della seduta in campo scendono anche i giocatori offensivi per un lavoro atletico. Ci sono Cataldi, Luis Alberto, Badelj, Correa, Parolo, Caicedo, Milinkovic e Andrè Anderson. La notizia positiva è che insieme al gruppone c'è anche Valon Berisha che ieri ha effettuato le visite mediche di rito in Paideia. Immobile svolge un differenziato con Fonte, Adekanye invece con Spicciariello. Assenti il lungodegente Marusic oltre a Lucas Leiva: per lui un riposo precauzionale. Nel pomeriggio (alle 18) con ogni probabilità andrà in scena un lavoro tattico per attaccanti e

centrocampisti.





Pubblicato il 1/08/2019 alle ore 11.00