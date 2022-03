FORMELLO - Lazio, la ripresa: gestione Immobile, Pedro a riposo

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Ripresa degli allenamenti dopo il giorno di riposo. Sarri, come pronosticabile, gestisce la rosa con l’intera settimana a disposizione per preparare il prossimo match di campionato. Pedro rimane a riposo, ha stretto i denti contro Porto e Napoli, soffre di un’infiammazione al tendine tibiale dalla trasferta di Udine. In vista di Cagliari, quando scatteranno le prove tattiche, si aprirà il ballottaggio tra lui e Felipe Anderson sulla fascia destra. Il brasiliano è apparso in un buon momento di forma nelle ultime uscite. La seduta odierna al "Fersini" viene saltata anche da Strakosha e Radu, per entrambi dovrebbe trattarsi di semplice gestione dopo le fatiche delle recenti partite. Il romeno, se darà garanzie fisiche, manterrà il posto da titolare a discapito di Hysaj, entrato anche domenica sera nel corso del secondo tempo.

GESTIONE. Sgambata part-time per Immobile, ha effettuato in gruppo il riscaldamento e la fase di mobilità articolare, poi si è staccato (come tutti gli altri schierati dal primo minuto con il Napoli) e non ha partecipato alle sfide conclusive a campo ridotto. Allenamento completato, invece, da Acerbi: dopo l’impiego nella ripresa spera in un rilancio nell’undici iniziale. Potrebbe riprendersi la maglia lasciata a Patric dal 6 gennaio in poi, giorno dell’infortunio al flessore sinistro (stiramento di secondo grado). Out Lazzari - due settimane ancora di stop - e Cataldi, che ha rimediato una lieve lesione al flessore e rimarrà ai box per almeno 10 giorni.

Pubblicato l'1/03