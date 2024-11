FORMELLO - Lazio, Noslin guida l'attacco: le scelte di Baroni, due restano in dubbio...

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Out Tavares e Castrovilli, entrambi infortunati (l'ex viola sarebbe comunque stato fuori lista). In dubbio sono rimasti Dele-Bashiru e Zaccagni, alle prese con i problemi fisici accusati con il Bologna. Il nigeriano ha riportato un affaticamento, il capitano ha rimediato un colpo alla coscia destra. Nel pomeriggio hanno svolto entrambi una seduta differenziata, non dovrebbero essere rischiati. Recuperati almeno per la panchina, invece, Romagnoli (indurimento al polpaccio domenica sera) e Isaksen (ieri influenzato). Per i due riscaldamento a parte e poi prove tattiche coi compagni.

Baroni punterà su Noslin in attacco, scortato da Dia nella versione trequartista. Pronta la staffetta con Castellanos. Sulle fasce in pole Tchaouna e Pedro. A centrocampo rifiaterà Rovella, probabile tandem con Guendouzi e Vecino con il ritorno al 4-2-3-1. In porta toccherà a Mandas, titolare in Europa League dalla gara con il Nizza in poi. A sua protezione la linea a quattro con in mezzo la coppia Gigot-Patric e sulle fasce Marusic (a destra) e Pellegrini (a sinistra). Sono le probabile mosse per cercare la quinta vittoria di fila in Europa e volare nel mega-girone unico.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Patric, Pellegrini; Guendouzi, Vecino; Tchaouna, Dia, Pedro; Noslin. A disp.: Provedel, Furlanetto, Lazzari, Gila, Romagnoli, Rovella, Isaksen, Castellanos. All.: Baroni.

Pubblicato il 27-11