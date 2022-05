FORMELLO - Lazio, preparazione anti-Juve: il punto su Immobile

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Stesse presenze di ieri. Vuol dire Pedro di nuovo in bilico e Immobile ancora a riposo. Sono i due calciatori acciaccati con cui deve fare i conti Sarri. La trasferta di lunedì sera aiuta a livello di tempistiche a recuperare i calciatori: Ciro è uscito con una caviglia malconcia dalla partita con la Sampdoria, potrebbe tornare in gruppo domani o sabato, al massimo domenica. Dovrebbe comunque farcela, mancano due partite alla fine del campionato, è intenzionato a stringere i denti. Pedro, invece, sta alternando il lavoro in campo a quello in palestra: è out da 4 gare di fila, non gioca titolare da due mesi, si spera di rivederlo nella lista dei convocati per poterlo utilizzare almeno per uno spezzone di match. Sarri entro 48 ore capirà su chi si potrà fare affidamento per la sfida allo Stadium. Tutti gli altri sono a disposizione (è stato aggregato anche il baby Crespi). Le scelte di formazione, fatta eccezione per Immobile, sono praticamente scontate. Si va verso la conferma dell'undici che ha affrontato e piegato la Samp.

Pubblicato ieri alle 17:30