FORMELLO - Lazio, Radu verso il forfait: altro provino fallito, Sarri riflette sulle fasce

FORMELLO - Altre prove tattiche, altro provino andato male. Da una parte la rosa che va avanti nella preparazione del match con il Venezia, dall’altra Radu che tenta il recupero (al momento complicatissimo). Le sensazioni sono sempre peggiori: il romeno è entrato in campo in leggero ritardo rispetto ai compagni e dopo poco è rientrato negli spogliatoi a causa del fastidio al tallone. La fascite plantare lo ha fatto allenare poco e male dalla trasferta di Cagliari in poi. Forfait che ormai sembra quasi scontato. Sarri deve fare i conti con i problemi e le defezioni sulle fasce: Marusic è squalificato, Lazzari dovrebbe strappare la convocazione, ma si valutano i rischi di un impiego dall’inizio. L’ex Spal oggi ha completato la seduta comprensiva di esercitazioni tattiche svolte sulla destra.

OPZIONI. Se come da pronostici non dovesse essere impiegato dal primo minuto, allora verrebbe spostato a destra Patric con Hysaj dalla parte opposta. Kamenovic rappresenta l'altra opzione, ma non sembra essere preso in considerazione. Insomma, un ballottaggio difensivo esisterebbe solo in caso di Lazzari dall'inizio. Tutto scontato a centrocampo dove è out Cataldi (stiramento al flessore, punta il derby): Milinkovic e Luis Alberto ai lati di Leiva. Davanti il ballottaggio è tra Zaccagni e Pedro, entrambi diffidati (come Luiz Felipe). Il primo è in vantaggio, lo spagnolo potrebbe entrare dalla panchina come successo a Cagliari. Immobile e Felipe Anderson sicuri del posto.

