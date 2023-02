FORMELLO - Lazio, seduta di scarico: Sarri pensa a due rilanci

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Ripresa a ranghi ridotti. Scarico in palestra per i titolari di ieri, in campo soltanto i calciatori impiegati nel secondo tempo al Bentegodi o quelli non utilizzati nemmeno a gara in corso. L’unico ai box è Radu, fermo per una lesione muscolare tra primo e secondo grado. Durante la ripresa Sarri divide la rosa e lavora con i difensori, i centrocampisti e gli attaccanti invece svolgono le esercitazioni offensive con il vice Martusciello. Le prove tattiche anti-Atalanta scatteranno giovedì all’antivigilia. Felipe Anderson dovrebbe ritrovare la maglia da titolare (probabilmente per Pedro), Lazzari spera di sfilare il posto a Hysaj con il conseguente slittamento a sinistra di Marusic. Non sembrano esserci altri cambi in vista.

7/02