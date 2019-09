FORMELLO - Lazio, subito la ripresa vista Cluj: sperano Jony e Berisha

FORMELLO - L'esordio in Europa League da preparare con un ko sul gruppone. Giovedì si torna in campo in Romania: Cluj-Lazio la gara d'apertura del girone. Simone Inzaghi non avrà a disposizione Marusic, squalificato per tre turni per colpa del rosso rimediato nella scorsa stagione a Siviglia. A destra confermato Lazzari oppure spazio a Patric, utilizzato a Ferrara come uno dei tre centrali di difesa. Dietro Vavro dovrebbe esordire dal primo minuto: probabile linea con lo slovacco e Bastos ai lati di Acerbi. Sperano anche Jony, Cataldi e Berisha. Da valutare Luiz Felipe, Lukaku e Adekanye. La ripresa è fissata per oggi alle 10. Un allenamento al giorno fino alla rifinitura di mercoledì mattina e la successiva partenza per Cluj.

Pubblicato il 15/09 alle ore 22:22

SPAL - LAZIO, LE PAROLE DI LULIC

LE PAGELLE DI SPAL - LAZIO

TORNA ALLA HOME PAGE