Lazio, Zaccagni: "E' il momento migliore della mia carriera. Sarri mi sta dando tanto..."

Nel post partita di Lazio-Midtjylland è intervenuto ai microfoni di Sky Sport l'ala biancoceleste, Mattia Zaccagni per commentare la partita dell'Olimpico, vinta per 2.1. Queste le sue parole:

"Penso che sia il mio momento migliore, sono queste le partite che devo fare. Provo ad avere continuità in tutte le partite, se ci riusciamo col gioco che proponiamo ci toglieremo grandi soddisfazioni. Siamo andati in svantaggio, ma siamo sempre stati padroni del campo e ne eravamo consapevoli, poi sono iniziate ad arrivare le azioni importanti, dopo il pareggio la strada è stata in discesa. La partita è stata dura, contro una squadra che is chiudeva bene, ma i tre punti erano importanti e li abbiamo ottenuti. Cosa mi sta dando Sarri? Il mister mi sta dando tanto, mi ha migliorato su molti aspetti, soprattutto in quello mentale. Attacco molto di più la porta con cattiveria, prima mi accontentavo della giocata, ora quando vedo il passaggio la aggredisco. Felipe? Penso possa giocare ovunque in attacco, è straordinario. Se continua a darci queste prestazioni è tanta roba. Ci fa salire, tiene palla, attacca la profondità. E' straordinario".

L'esterno ex Hellas è poi intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "Sono molto contento per la prestazione ma soprattutto per i tre punti. Era quello che volevamo, ora pensiamo alla gara di domenica. Contro il Feyenoord vogliamo portare a casa i tre punti e passare il girone da primi. E' un girone complicato, tutti se la sono giocata alla pari. Ora manca una partita, dovremo cercare di portare a casa il massimo. Il campo? Forse oggi era un pochino meglio rispetto alla gara con l'Udinese, però non ci sono riuscite certe giocate che ci sono riuscite a Bergamo. Abbiamo però sempre tenuto noi il pallino del gioco, anche dal punto di vista tecnico abbiamo fatto bene. Il gol? Purtroppo non sono riuscito a trovare il primo gol in Europa, spero arrivi presto".

Il biancoceleste ha parlato anche ai microfoni di DAZN al termine del match: "Dopo l'andata dovevamo dimostrare con l'orgoglio di riprendere la partita e questo abbiamo fatto".

