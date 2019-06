Calciomercato, Juventus alla finestra: super offerta di rinnovo per Pogba

Il Manchester United le sta provando tutte, perché quella di lasciare andare Paul Pogba non è un'ipotesi percorribile in casa Red Devils. Come riporta il Daily Mail, gli inglesi avrebbero offerto al proprio centrocampista un rinnovo da 500.000 sterline a settimana, convertibile in 560.000 euro e dunque in 30 milioni all'anno, praticamente il doppio di quanto guadagna con l'attuale contratto. Una cifra mostruosa, che potrebbe far tentennare il francese e spingerlo a rifiutare il Real Madrid e - soprattutto - la Juventus. Infatti, nel caso in cui dovesse sfumare ufficialmente il ritorno di Pogba a Torino, il club di Agnelli potrebbe puntare con decisione su Milinkovic, che in questo momento è l'alternativa al francese.

