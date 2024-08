Calciomercato | La Fiorentina spinge per Gosens: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

Robin Gosens può ancora tornare in Italia. In passato è stato accostato soprattutto a Torino, Bologna e Lazio, che però non hanno affondato il colpo. A meno di una settimana alla fine del mercato, secondo quanto riportato da TMW, ci starebbe pensando la Fiorentina di Palladino. Dopo che è saltata la trattativa per Kostic dalla Juventus, il tedesco sarebbe il profilo ideale per la fascia. L'Union Berlino per lasciarlo partire chiede un prestito con obbligo di riscatto fissato a 8 milioni di euro. La Viola, invece, preferirebbe solamente il diritto. L'ex Atalanta, dal canto suo, avrebbe già accettato il possibile trasferimento in Toscana.