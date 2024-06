Calciomercato Lazio | Dall'Argentina: "Sondato un centrocampista del Boca Juniors"

Folta concorrenza per uno dei giocatori più importanti del Boca Juniors. Tutti sanno che Ezequiel Fernandez non rimarrà a lungo in Argentina: ne è consapevole anche il presidente del club Juan Roman Riquelme, sicuro che presto il centrocampista si sposterà in Europa. Nel contratto del classe 2002 infatti è presente una clausola rescissoria da circa 14 milioni di euro, che potrebbe liberarlo in estate. Come riportato da elcrackdeportivo.com, diverse squadre avrebbero sondato il suo profilo, oltre al Porto che negli ultimi giorni ha fatto passi avanti importanti per acquistarlo. In lista però ci sarebbe anche la Lazio insieme a Siviglia, Atletico Madrid, Napoli, Fiorentina, Benfica e Brighton. Con la maglia delgli Xeneizes Ezequiel Fernandez, che ha fatto il suo esordio in prima squadra nel 2021, ha collezionato 65 presenze, 2 gol e 3 assist.