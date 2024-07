Calciomercato Lazio | Dall'Inghilterra: "Interesse per un talento del Manchester United!"

Continua il progetto di svecchiamento della rosa da parte della Lazio. Dopo gli arrivi annunciati di Noslin, Tchaouna e Munoz, il club biancoceleste avrebbe messo gli occhi anche su un altro talento. Come riportato dal portale inglese ManchesterWorld, l'ultimo obiettivo sarebbe Charlie McNeill, centravanti classe 2003 appena svincolato dal Manchester United. L'ultima stagione ha giocato sei mesi in prestito allo Stevenage in terza divisione, mettendo a referto solo 3 presenze e un gol. Ora è pronto per una nuova avventura a titolo definitivo: su di lui è forte l'interesse dello Sheffield Wednesday, oltre che del Torino in Italia e di squadre di MLS come Toronto e LA Galaxy. È un'occasione a parametro zero, presto deciderà quale progetto sposare: la Lazio è in corsa.