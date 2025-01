Calciomercato Lazio | Dalla Svezia: "Occhi su un esterno del Rapid Vienna"

È iniziato il mercato di gennaio e i club iniziano a muoversi. La Lazio non resterà a guardare, Fabiani è stato chiaro: "Se vediamo che possiamo migliorare, lo dobbiamo fare". Arriverà un centrocampista, si gioca a carte scoperte. I nomi attenzionati dalla Lazio sono molteplici, ma vale per ogni ruolo. La talent room lavora costantemente per individuare profili che possano essere utili alla causa, anche meno conosciuti. In tal senso, sembra che la Lazio abbia posato gli occhi su un talento svedese: secondo l'Expressen, in Svezia, il club biancoceleste si è aggiunto alla corsa per acquistare Isak Jansson dal Rapid Vienna. Jansson è un esterno d'attacco classe 2002, di piede destro, con trascorsi anche nelle nazionali giovanili svedesi. In questa stagione, l'esterno ha siglato cinque gol e quattro assist in 15 partite ufficiali, nonostante l'infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori per diverse partite. In autunno si parlava di un interessamento della Fiorentina, ma ora pare si sia aggiunta anche la Lazio. Resta da vedere se rimarrà un'idea per giugno o se si cercherà di anticipare il colpo per gennaio.