Calciomercato Lazio, Dorukhan: “Posso restare al Besiktas un altro anno"

La Lazio sta continuando la propria caccia ad almeno un centrocampista. Tra i nomi che sono circolati in questa prima fase del calciomercato, anche con una certa insistenza, c'è sicuramente quello di Dorukhan Toköz. Il mediano classe '96 è di proprietà del Besiktas e, oltre ai biancocelesti, interessa ad altri due club italiani: Inter e Udinese. Secondo quanto riporta il portale turco fanatik.com, proprio i friulani sarebbero i concorrenti più agguerriti nella corsa a Dorukhan. Negli ultimi giorni il club di Pozzo ha presentato al Besiktas due offerte, entrambe rifiutate, da 7 e 8 milioni di euro. Niente da fare, ne servono almeno 10 per smuovere i turchi, i quali sono anche forti della volontà del giocatore di trasferirsi solo in una società che sia più importante. Ecco, infatti, la risposta dal giovane centrocampista in merito all'interesse dell'Udinese: “Lascerò il Besiktas solo per un club più blasonato, quindi potrò accettare esclusivamente offerte che saranno vantaggiose da entrambe le parti: per la mia squadra e per le mie ambizioni. Non credo che il mio tempo qui sia finito, posso restare un altro anno e forse anche di più”. Sia il Besiktas che Dorukhan sono stati chiari, per portarlo in Italia servono almeno 10 milioni da una parte e un progetto di alto rilievo dall'altra, altrimenti il turco non lascerà la propria squadra.

