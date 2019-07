Calciomercato Lazio, Badelj lontano da Firenze: Pradè non vuole trattare...

È uno degli indiziati numero uno a lasciare la Lazio, Milan Badelj. Dopo essere arrivato nella scorsa sessione di calciomercato, il rapporto con l'ambiente non è mai sbocciato e ora il croato è già pronto a salutare la Capitale. Ma, secondo quanto riporta La Nazione, il suo futuro non tornerà a tingersi di viola: il neo ds della Fiorentina, Daniele Pradè, non gradirebbe infatti imbastire una trattativa con il club che solo un anno fa ha strappato Badelj a zero proprio ai toscani. L'operazione appare più in salita che mai, la Lazio dovrà cercargli una sistemazione altrove.

