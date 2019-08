Calciomercato Lazio, il Galatasaray mette in vendita Akgun: Tare ci pensa

Le voci su un possibile trasferimento di Yunus Akgun alla Lazio si erano spente ad inizio estate. Ma dalla Turchia rilanciano prepotentemente la sua candidatura. Igli Tare segue con attenzione il baby-talento del Galatasaray da diverso tempo, ma il club turco aveva sparato troppo alto per la cessione del suo centrocampista, allontanando così le pretese biancocelesti. Adesso però le cose sono cambiate: i media turchi spiegano che il Galatasaray avrebbe necessità di fare cassa in fretta e, per questo motivo, avrebbe messo in vendita Akgun. Alla chiusura del mercato in Italia mancano meno di due settimane: il tempo per intavolare una trattativa ci sarebbe. Tare ci pensa.

