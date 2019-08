Calciomercato Lazio, altro affare: tutto sull'operazione Pavlovic

È anche il mercato dei giovani. Dopo aver preso Gustavo Cipriano, la Lazio chiude per Strahinja Pavlovic, difensore del Partizan di Belgrado di 18 anni. Costo dell’operazione di 5,5 milioni di euro, rimarrà nel suo club ancora per un anno. A Roma però sbarcherà comunque venerdì: visite mediche di rito in Paideia e firma sul contratto che lo legherà ai colori biancocelesti sino al 2024. Come riporta la rassegna di Radiosei, una toccata e fuga prima del ritorno in patria. È mancino, sarà l’erede di Stefan Radu sul centrosinistra.

