Lazio, fitto colloquio tra Lotito e Scaroni (pres. Milan) a Cortina

Di cosa parlano, da soli, due presidenti di Serie A in piena sessione di calciomercato? È la domanda, per certi versi retorica, che ieri sera si sono posti i presenti all'Hotel Savoia di Cortina d'Ampezzo. Sotto i loro occhi e nel pieno di una festa, infatti, i patron di Lazio e Milan (Claudio Lotito e Paolo Scaroni) si sono isolati per intrattenere un fitto colloquio tra le parti. Lo riporta Leggo, che spiega anche come il quesito resterà senza risposta. I due non si sono fatti pregare e, una volta sentito addosso il peso di troppi occhi indiscreti, si sono dileguati con nonchalance. Ognuno per la propria strada, facendo finta di nulla. Come se l'incontro non fosse mai avvenuto. Le speculazioni già si raccolgono numerose, d'altronde il calciomercato vive le sue battute finali e tutto può ancora succedere. Il dialogo tra Lotito e Scaroni rappresenta la scintilla che potrebbe riaccendere un rapporto in sede di trattative, quello tra Lazio e Milan, sopito da tempo.

