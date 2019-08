UFFICIALE - Luan Capanni è un giocatore del Milan: contratto depositato

Luan Capanni è un giocatore del Milan. Il contratto dell'attaccante brasiliano con la Lazio era scaduto lo scorso 30 giugno e le due parti non avevano raggiunto l'accordo per il rinnovo. Ecco perché l'ex Flamengo - come già anticipato dalla nostra redazione - si era guardato attorno, decidendo di sposare il progetto rossonero. La notizia dell'ufficialità la si apprende dal sito ufficiale della Lega Serie A. Capanni ripartirà ancora dalla Primavera 2: questa volta con la maglia del Milan.

