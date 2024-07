Calciomercato Lazio | Il Real Madrid dice addio a Bellingham. E da Formello...

CALCIOMERCATO LAZIO - Jobe e Jude insieme? Per il momento bisognerà attendere. Secondo quanto riporta defensacentral.com, il Real Madrid si sarebbe tirato fuori dalla corsa per Belligham junior. Il classe 2005 di proprietà del Sunderland è stato reputato troppo acerbo per vestire la camiseta blanca. Una convinzione che è maturata nelle scorse settimane, quando i Blancos hanno comunicato al club inglese di non voler presentare un'offerta per il ragazzo. L'idea sarebbe quella di continuare a monitorare la sua crescita, lasciarlo viaggiare e fare esperienza, militando in club di medio-alto livello, prima di investire su di lui. Un percorso simile a quello fatto da Jude, che dopo aver lasciato il Birmingham è esploso con la maglia del Borussia Dortmund. In questo senso, sono tanti i club che potrebbero candidarsi e fare da rampa di lancio per il centrocampista inglese, tra questi il Crystal Palace - che sembrerebbe la squadra più interessata al giocatore -, ma anche la Lazio che da gennaio non lo ha mai smesso di seguire.