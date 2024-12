Calciomercato Lazio | Il Real Madrid mette Gila nel mirino: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Mario Gila continua, grazie alle sue prestazioni, a aumentare il numero dei suoi estimatori in Italia ma anche all'estero. Se sul difensore spagnolo della Lazio ha messo gli occhi l'Inter, lo stesso ha fatto il Real Madrid, club da cui i biancocelesti lo hanno acquistato. Come riportato da As, infatti, i Blancos sono alla ricerca di un difensore visto che, al momento, gli unici di ruolo sono Rüdiger e Asencio, con Tchouameni adattato a giocare in quel ruolo.

Le prestazioni di Mario Gila hanno suscitato l'interesse del club che, tra l'altro, ha anche il diritto del 50% su una sua futura vendita. Al momento il Real non ha intenzione di fare operazioni a gennaio, visto anche il rientro di Alaba, ma per giugno quella di Gila potrebbe essere un'idea concreta. Al momento il cartellino del giocatore si attesta sui 28 milioni di euro.