Calciomercato Lazio | Lotito torna forte su Greenwood: la situazione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio torna su Mason Greenwood. Dopo averlo visto sfumare nell'ultimo giorno del calciomercato estivo, tra le polemiche di alcuni tifosi per un passato discutibile, l'inglese torna nel mirino dei biancocelesti. Reduce da un'ottima stagione al Getafe, dov'è stato anche scelto come uno dei giocatori dell'anno da parte del club spagnolo, il classe 2001 in estate tornerà al Manchester United che non sembrerebbe essere intenzionato a trattenerlo in squadra. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, la Lazio si sarebbe sarebbe inserita nelle ultime ore tra i tanti club - la maggior parte di Premier League - che hanno preso parte alla corsa per il giovane talento con Lotito e Fabiani che sperano di riuscire a giocare in anticipo e portarlo nella Capitale con un anno di ritardo rispetto al previsto.

Pubblicato il 29/05