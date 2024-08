Calciomercato | Lazio, ricordi Rowe? Raggiungerà Greenwood...

Lo scorso gennaio Jonathan Rowe, esterno del Norwich, era stato accostato alla Lazio come possibile colpo di mercato. Alla fine, però, non se n'è fatto nulla e i biancocelesti hanno chiuso la sessione invernale senza nuovi acquisti. Adesso però l'inglese sarebbe davvero vicino a lasciare il suo club. Secondo quanto riportato da RMC Sport, infatti, il Marsiglia avrebbe inviato un'offerta sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. La trattativa potrebbe chiudersi in settimana. In caso di fumata bianca, il classe 2003 raggiungerà Mason Greenwood, anche lui ex obiettivo biancoceleste.