Calciomercato Lazio, spunta un nuovo nome: Carles Aleñá del Barcellona

Lazio e Milinkovic: il rapporto prosegue. Il futuro del calciatore serbo sembra essere ancora bianco e celeste. Ma alcuni scenari rimangono aperti: non sono poche (nè di poco conto) le squadre che ammirano il talento della Lazio. E nel calcio, si sa, comandano i milioni. PSG e Real Madrid potrebbero bussare alla porta di Lotito fino al 2 settembre con una proposta faraonica. E allora la società capitolina non vuole farsi trovare impreparata in caso di offerta davvero irrinunciabile. Come riportato da ilmessaggero.it, l'ultimo nome per il centrocampo è quello di Carles Aleñá, 21enne regista-mezzala del Barcellona. Una promessa del calcio catalano che, nonostante la giovane età, ha già una valutazione molto alta: servono almeno 30 milioni di euro. Un'operazione che si potrebbe intavolare solo ed esclusivamente in caso di cessione di Milinkovic. Ecco perché risulta difficile che Lazio e Barcellona si siedano a parlarne.

