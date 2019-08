Amichevoli, Celta Vigo - Lazio: dove vederla in tv e in streaming

Il ritiro biancoceleste è giunto al termine. La Lazio ieri ha lasciato la Germania per volare in Spagna: questa sera ci sarà l'ultima amichevole per la squadra di Inzaghi, quella contro il Celta Vigo. Il fischio di inizio per la 24esima edizione del Trofeo Memorial Quinocho è fissato alle ore 20.00. Tra due settimane inizierà la nuova stagione e il mister piacentino vuole testare ancora una volta l'11 titolare. La partita sarà possibile seguirla in tv su Sky Sport, attraverso il canale tematico dei biancocelesti, Lazio Style Channel. Gli abbonati Sky potranno vederla anche con Sky Go. Ma la novità è che il match si potrà seguire in streaming anche attraverso il canale Youtube del Celta Vigo.

