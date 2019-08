Lazio, Milinkovic rientrerà per il derby? Il punto sull'infortunio

Niente amichevole spagnola per Milinkovic. Ieri il serbo è tornato a Roma, anziché raggiungere VIgo insieme al resto della squadra. Nella capitale hanno fatto rientro anticipato assieme a lui anche Lulic, Lukaku, Marusic e Luiz Felipe. Giovedì Sergej si è sottoposto agli esami in seguito all'infortunio rimediato contro l'Al Shabab: nelle prossime ore la società diramerà un bollettino medico. Come riporta la rassegna di Radiosei, si è parlato di distrazione inguinale, ma la diagnosi e la prognosi saranno diffuse quando si conosceranno con certezza i tempi di recupero. Gli infortuni si valutano sempre tra le 48 e le 72 ore: c'è da aspettare ancora un po' per essere più precisi. Inzaghi spera di riaverlo per la prima di campionato contro la Sampdoria e sa che lo avrà a disposizione per il derby. La stracittadina si giocherà l'1 settembre. Il 2 si chiuderà il mercato. A quel punto - se Milinkovic sarà ancora della Lazio - la società gli offrirà un rinnovo del contratto con adeguamento dell'ingaggio.

