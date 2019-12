Gli Altri Laziali - Adamonis verso l'addio dal Catanzaro

Tre presenze nelle coppe, nessuna in campionato. Marius Adamonis, dopo aver trovato continuità con la Casertana nella seconda parte della scorsa stagione, sta rivivendo a Catanzaro la stessa situazione dei primi mesi del 2018. Motivo per cui il futuro del portiere in prestito dalla Lazio sembra essere lontano dalla Calabria. Come riporta tuttoc.com, tra le pretendenti ci sarebbe un'altra formazione di Serie C: l'Avellino. Per il classe '97, che ha un contratto coi biancocelesti fino al 2022, la soluzione potrebbe essere un altro prestito.