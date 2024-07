AURONZO GIORNO 1 - Corre, tira, pressa: il primo allenamento di Noslin

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L'unico dei tre nuovi acquisti in campo. Tijjani Noslin ha preso parte al primo allenamento del ritiro di Auronzo di Cadore con la maglia della Lazio. Accolto dai tifosi sugli spalti, appena entrato si è fermato a firmare autografi. Dopo di che ha iniziato a palleggiare e a riscaldarsi con la squadra. Ha mostrato fin da subito tanta voglia in fase di pressione, in attacco e nel dialogo con i suoi nuovi compagni. Da segnalare anche un gran bel gol da fuori in partitella a gioco fermo. Da rivedere però la condizione fisica: arranca un po' nel momento dei giri di corsa in gruppo intorno allo Zandegiacomo. Per il resto, sensazioni positive. L'olandese si è fatto notare sin dall'inizio.