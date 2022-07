Lazio, Romero: "Mi alleno sempre al massimo. Sarri mi aiuta a crescere"

Al termine della seduta di allenamento de pomeriggio, che ha chiuso l'ottava giornata di ritiro, Luka Romero ha parlato ai canali ufficiali della Lazio...

Archiviata anche l'ottava giornata di allenamento ad Auronzo. Al termine della seduta, presso i canali ufficiali del club, ha parlato uno dei grandi protagonisti di questo ritiro biancoceleste: Luka Romero. L'argentino, in lingua spagnola, ha raccontato come procede il suo ritiro e le emozioni che ha provato nella sua prima stagione alla Lazio:

"Mi sto allenando bene e con tanto impegno, sono emozionato in vista della prossima stagione e ho tanta voglia di fare bene. Questo è il mio primo ritiro dall'inizio con la Lazio, è molto faticoso dal punto di vista atletico e da quello fisico, ma stiamo mettendo benzina nelle gambe, in vista del prossimo anno. Io do il massimo tutti i giorni, in ogni allenamento, voglio farmi trovare pronto quando mister Sarri avrà bisogno di me. Sto cercando di mettere testa, dedizione e tanto lavoro per diventare un grande calciatore".

IL RUOLO IN SQUADRA - "Abbiamo una rosa forte, davanti c'è tanta concorrenza, io mi alleno per guadagnarmi spazio e intanto provo a rubare con gli occhi qualcosa dai miei compagni. La spensieratezza? Quella rimane sempre, ma non basta, per diventare importante devo allenarmi sempre al massimo. La Lazio mi sta aiutando molto a crescere".

I TIFOSI - "Mi piace molto l'entusiasmo della gente, sono felice dell'ambiente che c'è. Ringrazio molto i tifosi".

IL PRIMO ANNO - "Sono molto contento delle chiamate che ci sono state a gara in corso da parte del mister. Quest'anno l'obiettivo è quello di giocare di più e dimostrare di meritare fiducia. Messi? Era un sogno che avevo da bambino allenarmi con lui, averlo davanti è impressionante, ringrazio Dio dio per esserci riuscito e l'Argentina di avermelo permesso. Per quanto riguarda il Mondiale del 2026 in Messico, spero di parteciparci, ma c'è tempo e ora penso solo alla Lazio".

SARRI - "Ringrazio il mister che mi sta aiutando, mi sento bene e in crescita quotidianamente. Lo ascolto tutti i giorni e imparo sempre qualcosa dai più grandi. Io voglio continuare a migliorarmi e questo gruppo, compreso il mister, mi aiuta a farlo mettendomi a mio agio, nonostante sia molto timido, questo poi si vede anche in campo".