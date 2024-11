MOVIOLA | Lazio - Porto, da rivedere Kabakov: gli episodi del match

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Prova di forza e orgoglio per la Lazio che supera il Porto 2-1 conquistando in solitaria a punteggio pieno la testa del maxi girone di Europa League. È stato il primo incrocio dei biancocelesti con l'esperto Georgi Kabakov. Una direzione non impeccabile dal fischietto bulgaro, impreciso soprattutto nelle valutazioni dai contrasti nelle zone decisive del campo. A seguire, gli episodi disciplinari più significativi della gara.

PRIMO TEMPO

2' - Scontro tra Tchaouna e Moura con il 20 laziale che rimane a terra dolorante: contrasto fortuito

4’ - Ammonizione per Gigot: intervento deciso ai danni di Eustaquio e primo cartellino del match.

8’ - Non convalidato il gol di Castellanos: sul lancio in profondità l’argentino è in offside seppur di poco.

14’ - Intervento a gamba tesa di Namaso su Guendouzi: giallo inevitabile per il giocatore del Porto.

28’ - Inserimento di Vieira sulla destra, Zaccagni interviene a vuoto intercettando però il piede dell’avversario: punizione Porto e giallo anche per il capitano laziale. Provvedimento favorito anche dalla reazione molto plateale del trequartista portoghese.

30’ - Ammonito anche Omorodion per proteste a seguito del fallo concesso a Tchaouna.

34’ - Toccato duro Zaccagni da Eustaquio: intervento al limite, poteva starci anche il giallo per la foga dell’azione.

38’ - Scivolata incauta di Nehuen che prende il pallone travolgendo però Zaccagni: giallo anche per l’ex Udinese.

41’ - Regalo per gli ospiti del direttore di gara che concede punizione al Porto per la pressione di Castellanos su Djaló: la pressione dell’argentino non sembrava fallosa e il difensore dei lusitani in realtà aveva sbagliato il disimpegno concedendo angolo ai biancocelesti.

45’ - 4 minuti di recupero.

45’ +2 - Intervento a gamba tesa di Djaló in ritardo su Castellanos, ammonizione sacrosanta per l’ex Juve.

45’ +4 - Nessun dubbio sulla posizione di partenza di Romagnoli in occasione del gol del vantaggio biancoceleste: sulla sponda di testa di Castellanos il difensore è tenuto in gioco da più di un giocatore del Porto.

SECONDO TEMPO

55’ - Doppia svista grossolana di Kabakov che ignora prima il fallo subito da Nuno Tavares, quasi al limite dell’area, e poi quello su Zaccagni ad un paio di metri di distanza dall’episodio precedente: sarebbe stato un calcio di punizione interessante per la Lazio.

76’ - Trattenuta vistosa di Nico Gonzalez su Isaksen partito in contropiede: punizione Lazio, ma manca un giallo perché interrotta un azione promettente.

81’ - Giallo per Guendouzi che commette fallo su Gul dopo aver perso palla.

90’ - Concessi 3 minuti di extra-time

90’ +1 - Controllo di Pedro al limite dell’area, arginato da un avversario con un sospetto fallo di mano: lascia correre Kabakov.

90’ +3 - Regolare anche la posizione di Pedro nel gol vittoria della Lazio: l'ex Barça parte addirittura dietro l'intero blocco dei difensori lusitani.

90’ +4 - Ammonito Pepe per proteste.