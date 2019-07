PAIDEIA - Lazio, tocca ai nazionali: ecco Acerbi, Immobile e Marusic. Arriva anche Karo - FOTO

AGGIORNAMENTO ORE 10:50 - Questa mattina in Paideia c'è anche un volto nuovo: si tratta di Andreas Karo, l'ultimo acquisto della Lazio che si è presentato per le visite mediche. Già stabilito il futuro del difensore classe '96.

AGGIORNAMENTO ORE 9:10 - In Paideia arriva anche Marco Alia. Il portiere della Primavera, classe 2000, si sottoporrà alle visite mediche e sarà aggregato alla prima squadra per il ritiro ad Auronzo di Cadore.

Quarto e ultimo giorno di visite in Paideia per la Lazio di Inzaghi prima della partenza per Auronzo di Cadore, prevista nel pomeriggio. Oggi tocca ai nazionali e il primo ad arrivare è stato Adam Marusic. Dopo di lui è stata la volta di Ciro Immobile, che ieri ha anticipato il rientro per allenarsi a Formello. Insieme a loro anche Francesco Acerbi, arrivato poco dopo il montenergino e l'attaccante. C'è attesa per Jony. Lo spagnolo attende il via libera dal Malaga che ancora non ha mandato il definitivo via libera. Qualora arrivassero tutti i documenti dalla Spagna, l'esterno si sottoporrebbe ai test e partirebbe con la squadra alla volta del Veneto. .



