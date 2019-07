FORMELLO - Lazio, riecco Immobile: torna prima e lavora a parte

FORMELLO - Riecco Ciro, seppur in modo differenziato. Nel pomeriggio il primo allenamento di Immobile: l’attaccante è rientrato con un giorno d’anticipo e ha svolto una seduta a parte lungo la fascia. Una corsa per riprendere il ritmo. Il suo ritorno in gruppo era previsto per domani, così come per gli altre tre nazionali: Acerbi, Durmisi e Marusic. Tutti e quattro, comunque, domani mattina svolgeranno le visite mediche in Paideia e i test atletici all’Isokinetic. Alle 17.30 la partenza da Fiumicino. Badelj si unirà alla rosa il 15 luglio, Strakosha il 19 del mese: raggiungeranno il resto della squadra a preparazione già cominciata. Berisha e Lukaku sono i due lungodegenti che invece verranno valutati dopo la prima fase. In campo non si vedono ancora gli ultimi due arrivati, Lazzari e Jony. Potrebbero partecipare alla sgambata di domani mattina oppure aggregarsi direttamente sotto le Tre Cime di Lavaredo.