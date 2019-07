Calciomercato Lazio, Karo arrivato a Roma per le visite: andrà alla Salernitana - FOTO

Detto, fatto. Nella serata di ieri si erano rincorse voci su un possibile arrivo di Andreas Karo alla Lazio, difensore cipriota classe '96 rientrato all’Apollon Limassol dopo il prestito al Pafos. Stamattina il centrale si è presentato in Paideia per svolgere le visite mediche con gli altri elementi della rosa biancoceleste. Non partirà per il ritiro di Auronzo, bensì sarà girato alla Salernitana in prestito.