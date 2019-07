Calciomercato Lazio, atteso Karo a Roma: i dettagli dell'operazione

La Lazio è alla vigilia della partenza per Auronzo di Cadore, ma il ds Tare non si ferma. Il calciomercato biancoceleste va avanti e fa segnare un nuovo squillo. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà Andreas Karo, difensore cipriota classe '96 rientrato all’Apollon Limassol dopo il prestito al Pafos, nelle prossime ore sarà a Roma per svolgere le visite mediche. Il giocatore non si unirà al gruppo di Inzaghi, e sarà soltanto di passaggio nella Capitale: lo attende la Salernitana di Ventura.

Pubblicato l'12/07/2019 alle ore 00.27