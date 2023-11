Parolo: "Derby bloccato, c'era molta paura. Su Vecino e Kamada..." VIDEO

Fonte: Dal nostro inviato Edoardo Zeno - Lalaziosiamonoi.it

Alla presentazione del libro "Quando giochi", l'ex calciatore della Lazio Marco Parolo ha detto la sua riguardo l'attuale momento del club biancoceleste. Queste le sue parole: "Nel libro racconto il mio passato, parlando delle varie vicissitudini che si hanno quando si gioca a calcio. Sveloanche dei segreti e dei trucchi per affrontare oggi questa carriera. Dire queste cose è molto bello".

Riguardo le difficoltà della Lazio a riempire l'area: "Son caratteristiche che vanno ricercate. Perdendo Milinkovic perdi un giocatore che riempiva tanto l'area. Vecino l'ha fatto e infatti è quello più adatto. Probabilmente fatica a farlo ogni tre giorni. Kamada è un giocatore che ha queste caratteristiche, deve trovare la chiave giusta per poterle inserire nel proprio gioco".

Sul derby: "È stato un match stata molto bloccato, c'era più paura di perdere che voglia di vincere. Probabilmente ha influito anche la classifica, mentalmente questa cosa può incidere. In questi casi ci si accontenta di un punto che mantiene tutto inalterate. Una delle due aveva bisogno di vincere. Per entrambe sono punti persi".

Conclude Parolo: "L'ambiente Lazio è bellissimo, mi è capitato un paio di volte di andare all'Olimpico con Dazn. L'affetto ricevuto dalla gente lo porterò sempre con me. Il calcio giocato non mi manca. Le soddisfazioni me le sono tolte. Favorita per lo scudetto? L'Inter è una squadra forte e completa, che ha trovato finalmente equilibrio. Inzaghi ogni anno sta aggiungendo qualcosa al suo bagaglio di allenatore".

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI PAROLO