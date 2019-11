Sassuolo - Lazio, la carica dei tifosi biancocelesti - VIDEO

La Lazio riparte dal Mapei Stadium. Dopo la sosta per le nazionali i biancocelesti sfidano il Sassuolo a Reggio Emilia, nella prima partita di un ciclo che condurrà fino alla finale di Supercoppa e poi alle feste di Natale. I tifosi della Lazio hanno risposto presente e già all'entrata in campo della squadra per il riscaldamento hanno fatto sentire la propria voce. Circa 2 mila i sostenitori biancocelesti, che fin dalle prime battute di gioco hanno dato la carica alla squadra in campo.