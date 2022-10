ZONA MISTA - Luka Romero: “Voglio giocare di più. Se resto alla Lazio…” - VIDEO

Nel post partita di Lazio-Midtjylland, Luka Romero si è presentato in zona mista per rispondere alle domande dei media presenti. Queste le dichiarazioni dell'attaccante argentino: "Sono molto contento per aver giocato un po' di più e per la vittoria perché era necessaria per andare avanti. Adesso pensiamo al campionato"

L'amore della gente nei tuoi confronti?

"Sono molto felice dei tifosi della Lazio perché mi supportano sempre. Adesso spero di giocare un po' di più".

L'importanza di Sarri nella tua crescita?

"Il mister è molto importante perché in allenamento mi dice sempre qualcosa che mi manca. Sto lavorando bene con lui e quando entro in campo si vede".

Cosa hai detto a Pedro quando non ti ha passato la palla negli ultimi minuti?

"Ma niente (ride, ndr). Sono cose che succedono. Ha fatto la giocata e non mi ha visto. Sono felice per lui perché mi aiuta molto e in tutto".

Testa già al derby?

"No. Lavoriamo partita dopo partita e non stiamo pensando al derby".

Ti aspettavi di giocare un po' di più?

"Tutti i giocatori vogliono giocare, anche i giovani. Ho molta fame e quando entro in campo voglio fare il meglio possibile".

Cosa ti ha detto Sarri quando sei entrato?

"Niente... di fare lavoro difensivo e di fare le cose che so fare".

Te la senti di dire che resterai alla Lazio?

"Si. Voglio restare qua, mi piace l'ambiente e i miei compagni mi aiutano molto. Sono felice e spero di giocare un po' di più".

Te la sentiresti di giocare da prima punta?

"Si, dove mi mette il mister faccio il meglio possibile".

L'assenza di Immobile?

"Ciro è molto importante per la squadra, ma abbiamo tanti giocatori che possono fare la punta molto bene".

Chi ti dà più consigli?

"Tutti e li ringrazio per questo".

