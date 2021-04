Atalanta - Fiorentina, Vlahovic recupera ma Ilicic la decide e regala tre punti alla Dea

Una buona Fiorentina non basta a fermare l'Atalanta di Gasperini che batte al Franchi i viola non senza brividi. I bergamaschi infatti dominano nel primo tempo grazie a una doppietta di Zapata, certamente il migliore dei suoi. Squadre che vanno a riposo quindi con il doppio vantaggio dei padroni di casa che però nel secondo tempo hanno 9 minuti di blackout in cui permetteno a Vlahovic di segnare una doppietta e di rimettere il punteggio sul 2-2. I viola possono festeggiare ma solo per tre minuti perché dopo tre giri di orologio il direttore di gara fischia penalty per l'Atalanta per fallo di mano in area di Martinez Quarta. Dal dischetto Ilicic non sbaglia e batte Dragowski. Atalanta che rimane quarta a 61 punti, ancora un ko per Iachini e viola che rimangono a 30 punti nella parte bassa della classifica.

