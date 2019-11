CLASSIFICA - Lazio, terzo posto in solitaria: Roma e Cagliari inseguono - FOTO

La Lazio batte il Sassuolo e conquista tre punti importantissimi per la classifica, che ora vede i biancocelesti al terzo posto in solitaria. 27 punti: 7 meno dell'Inter (seconda), due in più della Roma (vittoriosa contro il Brescia) e tre in più del Cagliari che stasera sfiderà il Lecce.

Il gol in extremis di Felipe Caicedo regala i tre punti alla Lazio che finalmente riesce a vincere dopo la pausa per le Nazionali e che infila il quinto successo consecutivo in campionato.

