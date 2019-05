Classifica Serie A, la Lazio chiude il campionato all’ottavo posto

Si chiude all’ottavo posto il campionato della Lazio. Stesso piazzamento della stagione 2015-16, quella dell’esonero di Stefano Pioli e dell’arrivo sulla panchina della prima squadra biancoceleste proprio di Simone Inzaghi. Che conclude con la sconfitta per 3-1 contro il Torino un’annata salvata dal trionfo in Coppa Italia. E chissà se non anche la sua avventura nella Capitale. Le reti di Iago Falque, Lukic e De Silvestri portano i granata a 63 punti consentendo alla squadra di Mazzarri di confermare il settimo posto in classifica. La Lazio, che avrebbe scavalcato Belotti e compagni in caso di successo, chiude invece a 59 punti e con la sicurezza dell’ottavo posto viste le nove lunghezze di vantaggio sulla Sampdoria, impegnata contro la Juventus alle 18.