Classifica Serie A: Lazio, strappo Champions. E l’Inter è a -5...

Una vittoria incredibile, storica. Sedici anni dopo la Lazio torna a battere la Juventus in campionato e sogna in grande. Il gol di Ronaldo risveglia vecchi fantasmi in casa biancoceleste, ma Luiz Felipe cambia la storia della partita già prima dell’intervallo. Nella ripresa una magia di Milinkovic ed ecco il sorpasso. Con i bianconeri in dieci per l’espulsione di Cuadrado, Immobile su rigore avrebbe anche l’occasione di chiuderla in anticipo, ma il suo errore costringe i tifosi biancocelesti a un finale di sofferenze. Paure spazzate via dal tris nel recupero di Caicedo. Tre punti pesantissimi per la corsa Champions della squadra di Inzaghi, momentaneamente a quattro punti di vantaggio sulla Roma quarta e a cinque sul quinto posto. La stessa distanza che, dopo il pareggio di San Siro, la separa anche dalla vetta dell’Inter. La Juventus resta invece seconda a 36 punti e a -3. E la prossima giornata c'è Cagliari-Lazio.